Economia Governo Central tem déficit primário de R$ 120,258 bilhões em 2018 Apesar disso, é o melhor resultado desde 2014

O caixa do Governo Central registrou um déficit de R$ 120,258 bilhões em 2018, o melhor resultado desde 2014. O resultado negativo, que reúne as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central, representa o equivalente a 1,7% do PIB. Em 2017, as contas haviam ficado no vermelho em R$ 124,261 bilhões. No ano passado, a meta fiscal admitia um déficit de a...