Economia Governo cancela R$9,6 bilhões em benefício irregular Economia com corte de auxílios-doença e aposentadoras por invalidez pode chegar a R$ 15,7 bi; peritos recebem bônus para fazer pente-fino

O governo cancelou R$ 9,6 bilhões em auxílios-doença e aposentadorias por invalidez, de quase 220 mil pessoas, ao intensificar o pente-fino para encontrar benefícios irregulares. Até o fim do ano, o Ministério do Desenvolvimento Social avalia que a economia deve chegar a R$ 15,7 bilhões com o impulso das perícias. A redução desses gastos dá um alívio no Orçamento da U...