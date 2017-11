Governo busca acordo com TCE para rever redução de incentivos

O governo pretende reverter acórdão do Tribunal de Contas do Estado (TCE) que determinou a revisão dos incentivos fiscais praticados em Goiás. Para isso, a Secretaria da Fazenda (Sefaz) deve enviar à Corte proposta feita em conjunto com entidades empresariais a fim de tentar chegar a um meio termo. Nesta terça-feira (14), o governador Marconi Perillo (PSDB), o vice-gov...