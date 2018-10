Economia Governo autoriza 100% de capital estrangeiro nas fintechs Medida faz parte da Agenda BC+, que tem buscado estimular a concorrência no sistema financeiro nacional

As fintechs de crédito no Brasil poderão contar com 100% de aporte de capital estrangeiro, a partir apenas de autorização do Banco Central para operar dentro do Sistema Financeiro Nacional (SFN). O decreto nº 9.544, assinado pelo presidente Michel Temer e publicado no Diário Oficial da União, abriu essa possibilidade ao declarar o interesse do Brasil a essa participação. "A medida...