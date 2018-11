Economia Governo anuncia leilão da Norte-Sul Trecho que passa por Goiás tem pregão previsto para março, com valor de outorga mínima de R$ 1,3 bi e contrapartida de R$ 2,8 bi

O governo federal lançou ontem o edital de concessão da Ferrovia Norte-Sul para o trecho entre Porto Nacional (TO) e Estrela D’Oeste (SP), que passa por Goiás. A partir de Anápolis, até o Norte do País, a malha já está pronta e com licença de operação. Mas pouco passou ou chegou ao Estado desde a inauguração em 2014. Foram apenas três transportes de carga (farelo de soja...