Economia Governo amplia saques e libera R$ 39,3 bilhões na economia Trabalhadores poderão sacar dinheiro a partir de segunda-feira

Trabalhadores com menos de 60 anos ganharam o direito a sacar recursos que estão parados na conta do PIS/Pasep. O anúncio foi feito na manhã de ontem pelo presidente Michel Temer. A retirada poderá ser feita a partir da segunda-feira (18). Para quem não tem pressa, pode ser interessante esperar até agosto, já que as contas são remuneradas anualmente no mês de julho. N...