Economia Governo abre processo contra Honda por infrações ao consumidor O texto não especifica os veículos nem os modelos que são objeto da investigação

O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) instaurou processo administrativo contra a empresa Honda Automóveis do Brasil por supostas infrações ao Código de Defesa do Consumidor. O despacho com a notificação está no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 26. A empresa tem dez dias para se defender. Segundo o documento, há indícios de que...