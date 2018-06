Economia Governo abre nesta terça-feira inscrição para contratar 1,3 mil vigilantes temporários em Goiás O último dia de inscrições será em 12 de julho

A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) abriu neta terça-feira (26) as inscrições para o processo seletivo voltado à contratação de 1.373 vigilantes penitenciários temporários. As inscrições deverão ser preenchidas exclusivamente via internet por meio do site Portal do Servidor. O último dia de inscrições será em 12 de julho. O valor da taxa...