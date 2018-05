Economia Governadores do Brasil Central não aceitam reduzir ICMS sem compensação Os chefes dos executivos estaduais dizem ainda que é preciso uma ampla reforma tributária, dentro de uma agenda estruturante para o País, para simplificar a vida do contribuinte e promover equilíbrio fiscal

Após o governo federal propor aos estados a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para baixar o preço do diesel, em virtude da greve dos caminhoneiros, os governadores de Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins e Distrito Federal divulgaram um manifesto em que rebatem a tentativa do P...