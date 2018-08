Economia Google e Mastercard teriam rastreado 2 bilhões de clientes As empresas teriam feito acordo secreto para dados pessoais

O Google e a Mastercard teriam fechado um acordo secreto que permitiria à multinacional norte-americana e aos seus anunciantes rastrear as vendas "off-line" (em lojas físicas) de mais de 2 bilhões de pessoas que possuem cartões com a bandeira Mastercard. As informações foram reportadas pela Bloomberg News. O Google teria pagado milhões de dólares para o...