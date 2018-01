Goianos tentam retomar operação de ferrovia

O Porto Seco Centro Oeste, terminal alfandegado do Distrito Agroindustrial de Anápolis, vai promover um encontro no próximo dia 22 para tentar encontrar soluções para a retomada do transporte ferroviário no Estado. Isso porque, desde novembro de 2017, a VLI, que opera a Ferrovia Centro Atlântica (FCA) suspendeu o serviço de contêineres entre Anápolis e Sumaré (SP). ...