Goianos mantêm posição contra

Depois de a maioria dos deputados federais por Goiás, inclusive os do PMDB, terem externado ao POPULAR o voto contrário à reforma da Previdência, a declaração do líder peemedebista na Câmara, Baleia Rossi (SP), de que a bancada poderá fechar questão em favor da proposta, não

alterou o posicionamento dos dois integrantes goianos da legenda. “A principio não. Estava viajando, em Catalão, e cheguei agora há pouco em Brasília e ainda não estive com ele (Rossi). Vou aguardar essa reunião”, afirmou Pedro Chaves, sobre o encontro da executiva nacional do partido hoje.

O parlamentar goiano afirmou não acreditar que a posição dos deputados do partido tenha se alterado de forma tão rápida. “Quando eu saí de Brasília na semana passada, o cenário era totalmente adverso. Ainda

não estive em nenhuma reunião, mas eu acho difícil”, afirmou Pedro Chaves sobre uma mudança tão grande na votação dos integrantes da sigla. Uma possibilidade que poderia alterar votos dentro do PMDB, segundo o goiano, é um novo recuo do governo, com mais mudanças no texto em trâmite. “Ainda mantenho (o voto contrário). Vamos aguardar a reunião e ver os pontos onde há mais rejeição, se pode haver alguma alteração”, disse Pedro Chaves. Daniel Vilela não retornou os contatos até o fechamento da edição, mas aliados afirmam que sua posição contra a reforma, confirmada ontem ao POPULAR, está mantida. ()