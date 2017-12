Goiano já paga quase R$ 100 por gás de cozinha

Não é só a imagem que ilustra essa matéria que está pegando fogo, mas também o bolso dos consumidores goianos que estão pagando quase R$ 100 pelo gás de cozinha.

O jornal O POPULAR mostra na edição desta quarta-feira (6), que o goianiense vai pagar entre R$ 70 e R$ 80 pelo gás de cozinha, depois do reajuste de 8,9% no preço do botijão de 13 quilos, anunciado na última segunda-feira (4), pela Petrobras. Desde o início do ano, o preço do produto já subiu 84,3% nas refinarias.

"Aqui em Minaçu está R$ 95 sem esse aumento de hoje", afirmou Cida Silva na página do O POPULAR no Facebook. Seginaldo Sousa Pode contou que o valor pode variar de acordo com o modelo de pagamento. "Pode chegar 80 reais na capital ! Porque no interior do Brasil já é 85 reais a vista e se for com 30 dias é 90 reais".

Outros leitores de estados diferentes também opinaram sobre o valor que pagam. "Aqui no Mato Grosso é R$ 120", diz Dayane Ronny. "Aqui em Palmas (TO) já pago R$ 90", escreveu Fernanda Gomes.

Por outro lado, Fabricius Flavius, informou que pagou mais barato em Goiânia. "Aqui na rua de casa... Parque Amazônia é R$ 59,00".

Pelo visto, o jeito vai ser usar o micro-ondas ou para quem tem, o bom e velho forno a lenha.