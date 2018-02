Goianápolis ganha fábrica de ração para pet

A Adimax Pet, uma das maiores fabricantes de alimentos para cães e gatos do Brasil, acaba instalar sua quarta fábrica do País no município de Goianápolis, na Região Metropolitana de Goiânia. A indústria, que tem capacidade para produzir até 4 mil toneladas de alimentos por mês, pretende gerar até 150 empregos diretos, sendo 50 neste primeiro momento. A empresa, que detém...