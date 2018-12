Economia Goiânia terá voo “direto” para Portugal Opção oferecida pela Azul prevê conexão em Campinas, mas passagem única, a partir de junho de 2019

A companhia aérea Azul anunciou a operação de voos regulares de Goiânia, com conexão em Campinas, e destino final a cidade do Porto, em Portugal. De acordo com o gerente de planejamento de malha da empresa, Vitor Silva, o diferencial desta nova opção é o menor tempo em que os passageiros passam no aeroporto de Campinas e a possibilidade de comprar apenas uma passagem co...