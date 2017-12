Goiânia tem maior índice de alta do gás

Goiânia teve o maior aumento proporcional em Goiás no preço do botijão de 13 quilos de gás de cozinha entre setembro e a primeira semana de dezembro, aponta pesquisa realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O preço médio do vasilhame saltou de R$ 59,10, em setembro, para R$ 71,50, na semana entre 26 de novembro e 2 de dezembro...