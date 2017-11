Goiânia surreal: preço da gasolina na capital chega a R$ 4,80 o litro

Após o desbloqueio das distribuidoras em Senador Canedo — que estavam interditadas desde a madrugada da última segunda-feira (13) por manifestantes —, postos de combustíveis em Goiânia voltaram a ter gasolina, mas em um valor ainda pior que antes: alguns locais estão cobrando R$ 4,799 o litro.

O flagra foi feito em um posto localizado na Avenida Goiás Norte, no Residencial Recanto do Bosque. Ainda nessa terça-feira (14), a Petrobrás havia anunciado um aumento de R$ 1,2% no preço da gasolina.

Enquanto isso, outros pontos da cidade ainda não tiveram o reabastecimento do combustível. No Setor Oeste, na manhã desta quarta-feira (15), dois estabelecimentos haviam fixado cartazes informando estarem sem os produtos.

Distribuidoras

O juiz Péricles DI Montezuma, da 7ª Vara Cível de Goiânia, determinou ontem a imediata liberação do acesso às distribuidoras de combustíveis. Ele concedeu liminar em pedido feito pela Petrobras Distribuidora S.A. por causa do bloqueio promovido pelos manifestantes que não permitiam a locomoção de caminhões-tanque no pool da Petrobras em Goiânia.

Itaberaí

Um leitor do POPULAR informou à reportagem que gasolina e etanol começaram a chegar novamente nos postos de Itaberaí. No entanto, com medo de haver um novo desabastecimento, motoristas já fazem grandes filas para abastecimento.