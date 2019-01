Economia Goiânia registra o maior aumento no preço da cesta básica do Brasil Em dezembro, o valor do produto cresceu 5,65%

Quem adquiriu uma cesta básica em Goiânia em dezembro do ano passado se deparou com o maior aumento no preço de todo o País. No mês, o produto apresentou um crescimento de 5,65%. Salvador (4,13%) e Natal (2,77%) foram as outras capitais que apresentaram o maior avanço do Brasil no valor, segundo os dados pesquisados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos S...