Economia Goiânia recebe maior evento de vendas B2B

Goiânia receberá amanhã o evento que é considerado o maior do setor de vendas B2B (business to business, em inglês, sigla utilizada no comércio eletrônico para definir transações comerciais entre empresas), o Ramp Up Tour, que será realizado na Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Goiânia, das 9 às 18 horas. Trata-se de um evento itinerante, que passará por dez capitai...