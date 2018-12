Economia Goiânia recebe evento de empreendedorismo e tecnologia neste sábado O ministro das Cidades Alexandre Baldy é um dos palestrantes

Goiânia recebe neste sábado (8) o RiseUp!, evento de empreendedorismo, tecnologia e inovação que já teve duas edições no Rio de Janeiro. A proposta do encontro, que será realizado no Oliveira’s Place, é promover palestras no estilo TED Talk e apresentações inspiradas no Cirque du Soleil. “O objetivo é mexer com intelecto e com o coração das pessoas, que não vão apenas p...