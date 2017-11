Goiânia pode voltar a ter voos para o Aeroporto da Pampulha, em BH

Depois que o governo federal revogou a portaria que limitava as operações do Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, a voos regionais e executivos, permitindo que o terminal volte a operar voos domésticos nacionais e de longa distância, várias companhias já entraram com pedido para voltar a operar no terminal.

Gol, Azul e Avianca estão entre as principais companhias que solicitaram operação no aeroporto. A portaria revogada limitava a operação do Aeroporto da Pampulha a voos diretos somente para terminais regionais.

A empresa Avianca solicitou 38 novos voos diários que vão sair de Goiânia, Brasília Rio de Janeiro (Galeão) e Salvador. Eles devem ser feitos pelo Airbus A318 e começam a ser operados a partir de 18 de janeiro com o A318.

Já a Azul, que tem BH como um de seus hubs, solicitou voos de/para Goiânia, Vitória, e Ribeirão Preto. A companhia utilizará o E190/195 a partir de 14 de janeiro.

A GOL também fez pedidos de voos do Aeroporto Internacional Santa Genoveva para o da Pampulha, mas não diariamente. Esses seriam de Fortaleza, Maceió, Recife, São Luís, Belém, Ilhéus, Porto Seguro, Ribeirão Preto, Bauru e Aracaju para a capital mineira. A companhia deve começar as operações em 15 de janeiro com a aeronave B737-700.

Com o aumento da oferta, a expectativa é que promoções apareçam e os passageiros possam escolher entre os dois aeroportos – Aeroporto Internacional de Confins e Aeroporto da Pampulha - na capital mineira.