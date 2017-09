Goiânia fecha agosto com deflação

A inflação de Goiânia em agosto ficou em -0,05%. Esta é a menor taxa desde fevereiro de 2010, resultado puxado principalmente pela constante queda do preço dos alimentos, principal grupo a ser avaliado na formação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da capital; o grupo sofre baixas desde abril deste ano e praticamente segurou a inflação, registrando -1,30% no período. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (5) pela Gerência de Pesquisas Sistemáticas do Instituto Mauro Borges (IMB), da Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan).

Os principais responsáveis pela queda do índice em agosto, na comparação com julho, foram: tomate (-35,89%), feijão carioca (-25,21%), alho (-12,82%), açúcar (-8,64%), alface (-6,45%), queijo mussarela (-6,10%), leite em pó integral (-5,88%), cebola (-4,64%), batata inglesa (-4,31%) e leite longa vida (-2,61%). Melancia (-22,86%), laranja pera (-18,95%), linguiça toscana (-3,60%), ovos grandes/extras (-3,20%), farinha de trigo (-2,31%), extrato de tomate (-1,81%), café (-1,73%) e óleo de soja (-1,28%) também entraram na lista.

Segundo os dados, no acumulado do ano, a inflação da capital ficou em 0,33%, índice bem abaixo do registrado no mesmo período de 2016, quando o índice em Goiânia fechou em 7,41%.