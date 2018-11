Economia Goiânia está entre as cidades com menor valor de aluguel, revela Fipezap Índice FipeZap mostra que aluguel residencial ficou estável em outubro

O preço de locação de imóveis residenciais ficou estável em setembro (-0,04%). No ano, os aluguéis acumulam crescimento nominal de 2,02%, e nos últimos 12 meses, alta nominal de 1,97%. Os dados fazem parte da pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) feita com base nos anúncios de 15 cidades no site Zap Imóveis. O levantamento incorpora em seu...