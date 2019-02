A inflação começou o ano em queda na capital. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em Goiânia, medido pelo IBGE, registrou o maior recuo do País no mês de janeiro: 0,17%, índice que também foi o menor da série histórica para o período. As maiores reduções de preços foram nos produtos de vestuário, que ficaram 2,13% mais baratos, e de transportes, que passaram a custar, em média, 1,75% menos.

No grupo vestuário, foram registradas reduções nos preços de produtos como roupas femininas, calçados e acessórios para os moradores da capital. Já no grupo transportes, a deflação é resultado de reduções de 4,9% nos preços dos combustíveis nos postos, principalmente do etanol, cujo preço caiu, em média, 6,2% no mês passado.

Aumentos

Entre os grupos que tiveram aumentos de preços, a maior pressão veio de alimentação e bebidas. O grande destaque do reajuste da cesta básica foi o feijão, que subiu 31,5% em janeiro. Enquanto o preço do tomate recuou quase 21%, a laranja ficou 8% mais cara e a batata inglesa aumentou 5% na capital do Estado.

No grupo habitação, em que os preços subiram 0,57%, a maior pressão veio da energia elétrica residencial, que depois de cair 3,87% em dezembro, voltou a aumentar 1,3% em janeiro.

O IPCA mede a inflação para as famílias com renda de até 40 salários mínimos.

A inflação para os mais pobres (renda de até cinco salários mínimos) também recuou. Goiânia registrou o segundo menor Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do País: queda de 0,1%, também por conta dos preços de produtos nos grupos vestuário e transportes. No Brasil, houve alta de 0,36%.