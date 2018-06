Economia Goiânia é 3ª em sinistros pagos Em dez anos, cidade avançou duas posições no ranking das capitais; dos 5.644 pagamentos feitos em 2017, 4.266 foram por invalidez

Com mais vítimas do trânsito, Goiânia passou de quinta para terceira capital no País com maior número de sinistros pagos pelo Seguro DPVAT nos últimos dez anos. Os dados são de boletim divulgado esta semana pela Seguradora Líder, que está à frente das operações no Brasil. Além da violência, especialistas acreditam que maior divulgação também impulsiona a proc...