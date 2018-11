Economia GoiásFomento lança linha para afroempreendedores Com juros a 0,5% ao mês, ação é voltada para parcela da população que possui mais dificuldade em conseguir empréstimos

O preconceito faz as dificuldades aumentarem para negros que querem empreender. Segundo estimativa da Small Business Administration (SBA), eles possuem o pedido de crédito negado três vezes mais do que brancos, mesmo sendo a maioria da população e do empresariado. No sentido oposto dessa realidade, há ações que começam a surgir no País para facilitar o financiamento a...