Economia Goiás vai reduzir a base de cálculo do ICMS para diesel Secretário confirma decisão, pedida pelo governo federal, que fará Estado perder receitas

Após reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) realizada ontem, Goiás decidiu reduzir a base de cálculo do ICMS sobre o diesel e contemplará parte do pedido feito pelo governo federal para atender as reivindicações dos caminhoneiros. Assim, passará a ser considerada a pauta da primeira quinzena de maio deste ano e não mais o valor médio do mercado. O v...