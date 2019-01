Economia Goiás Turismo buscará apoio na iniciativa privada

Com o Estado em dificuldade financeira, a Goiás Turismo deve procurar parcerias com a iniciativa privada e com o Ministério do Turismo para financiar projetos. De acordo com o novo presidente da autarquia, Fabrício Amaral, o turismo no Estado pode crescer 10% por ano. “Com parcerias e planejamento, poderemos estabelecer prioridades. Tenho bom relacionamento com o sistema S...