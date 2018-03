Goiás teve melhor janeiro em cinco anos para emprego

Goiás começou o ano no azul com o emprego. Janeiro teve o melhor saldo em cinco anos com 5.732 novas vagas, segundo dados divulgados ontem do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho. Com esse resultado, superior em mais de 20% ao atingido no ano passado, o Estado teve o segundo melhor desempenho do Centro-Oeste e o sétimo do País. N...