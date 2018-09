Economia Goiás tem recorde de exportações De janeiro a agosto deste ano, as empresas goianas exportaram US$ 5,2 bilhões; destaque para o complexo soja, ferroligas, carne bovina e açúcar; importações somaram US$ 2,3 bilhões

Depois de fechar o último mês de agosto com US$ 768,9 milhões exportados pelas empresas goianas, um montante recorde para este período, as exportações do Estado já superaram os US$ 5,2 bilhões este ano, uma marca também histórica nos oito primeiros meses do ano. Com o bom desempenho, até agora, a expectativa da Superintendência de Comércio Exterior da Secretaria Estadual d...