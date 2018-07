Economia Goiás tem o maior volume histórico de exportações para um primeiro semestre Graças à safra recorde e à alta do dólar; balança é superavitária há 54 meses seguidos

As empresas goianas exportaram US$ 3,8 bilhões nos primeiros seis meses deste ano, com um crescimento de 12,1% em relação ao mesmo período de 2017 e a maior movimentação já registrada em um semestre no Estado. Com isso, a balança comercial de Goiás já acumula superávit de mais de US$ 2 bilhões. O bom desempenho foi resultado, principalmente, da safra recorde de grãos, e...