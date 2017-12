Goiás será incluído em programa do governo federal e municípios receberão internet banda larga

O ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicação Gilberto Kassab (PSD-SP) virá a Goiânia nesta quarta-feira (27) para anunciar a inclusão de Goiás no programa Internet para Todos, do governo federal. Ele será recebido pelo governador Marconi Perillo (PSDB) e pelo secretário do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, Cidades, Infraestrutura e Assuntos Metropolitanos, Vilmar Rocha (PSD), às 11h, no Auditório Mauro Borges do Palácio Pedro Ludovico Teixeira.

O projeto pretende garantir internet banda larga em todos os 246 municípios goianos e tem sido implantado, de forma gradativa, em outros estados brasileiros, como São Paulo, Santa Catarina e o Amazonas. Em Goiás, 99 cidades ainda não têm serviço de banda larga.

As prefeituras que quiserem aderir ao Internet para Todos precisarão se cadastrar e oferecer um terreno para a instalação da antena, além de garantir segurança para o equipamento, pagamento dos custos de energia para a transmissão do sinal e ainda aprovar na Câmara Municipal a isenção do Imposto Sobre Serviços (ISS).

SGDC

A conexão é feita através da instalação de antenas que captam o sinal do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), primeiro aparelho brasileiro lançado no espaço com o custo de R$ 2,7 bilhões, em maio deste ano.

O SGDC está parado a 36 mil quilômetros do planeta Terra, na altura da Linha do Equador e tem vida útil esperada de 18 anos. Ele permitirá a cobertura de todo o Brasil, incluindo os oceanos.