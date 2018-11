Economia Goiás registra recuo mais expressivo do etanol no País, diz ANP O preço médio do produto caiu 0,81% no Brasil. No total, 16 Estados e o DF também registraram queda

Os preços do etanol hidratado recuaram nos postos de 16 Estados brasileiros e no Distrito Federal na semana passada, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. Em outros nove Estados houve alta e no Amapá não foi feita avaliação. Na média dos postos brasileiros pesquisados pela ANP, houve recuo...