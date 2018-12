Economia Goiás registra menor geração de emprego Em novembro ocorreram 45.522 contratações e 48.628 desligamentos, um saldo negativo de 6.160 postos

Goiás foi a unidade da federação com a maior variação negativa no saldo de emprego em novembro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). De acordo com o levantamento, divulgado ontem pelo Ministério do Trabalho, por aqui ocorreram 45.522 admissões e 48.682 desligamentos no mês passado, gerando um saldo negativo de 6.160 postos de trabalho, o ...