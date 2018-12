Economia Goiás registra mais pessoas na pobreza extrema em 2017 Ano passado, 264,3 mil pessoas viviam nesta condição, contra 234,2 mil em 2016; alta do desemprego e do subemprego estão entre os motivos do aumento

Mais pessoas passaram a viver em situação de pobreza extrema em Goiás no ano passado, ou seja, viviam com até US$ 1,9 (R$ 7,35) por dia apenas. Eram 264,3 mil pessoas (3,9% do total) nesta condição no Estado em 2017, contra 234,2 mil (3,5%) em 2016. Esta situação ainda é resultado dos efeitos da crise econômica, que elevou as taxas de desocupação e reduziu a renda da p...