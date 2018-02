Goiás registra maior taxa de desocupação da série histórica em 2017

Goiás fechou o ano de 2017 com taxa média anual de desocupação de 10,5%. Este é o maior número registrado no Estado em toda a série histórica, iniciada em 2012. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (23). O Brasil também teve recorde na taxa de desocupação, com 12,7%. Em 2016, Goiás apresentou 10,4%, enquanto Brasil teve 11,5%.

A taxa de desocupação no 4º trimestre de 2017 apresentou estabilidade em Goiás, ficando em 9,4%, ou seja, 0,2 ponto percentual maior quando comparada com o trimestre imediatamente anterior (9,2%), e também menor do que o registrado no 4º trimestre de 2016 (11,2%). A taxa para o Brasil também recuou, ficando em 11,8%, o que apresentou redução de 0,6 ponto percentual em comparação com o 3º trimestre de 2017 (12,4%), e de 0,2 ponto percentual frente ao 4º trimestre de 2016 (12,0%).

Os dados do IBGE também apontam que a Região Metropolitana de Goiânia que teve a 3º menor taxa de desocupação dentre as regiões metropolitanas de todo o Brasil, ficando em 8,7% no 4º trimestre de 2017, atrás somente do Vale do Rio Cuiabá (MT) com 8,2% e Florianópolis (SC) com 7,4%.

Dentre as capitais, Goiânia teve a segunda menor taxa de desocupação no 4º trimestre de 2017, 7,1% ficando atrás somente de Campo Grande (MS) com 5,7%.