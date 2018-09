Economia Goiás registra a menor produção industrial do País Em julho, o Estado apresentou redução de 4,9% em relação ao mesmo mês do ano passado

A produção industrial em Goiás apresentou o pior resultado do País no mês de julho deste ano ao registrar queda de 4,9% ante o mesmo período do ano passado. Esse foi o maior recuo da indústria goiana para o mês desde 2003 (-5%). O Brasil, por sua vez, demonstrou avanço de 4% na mesma base de comparação, impulsionado por 12 dos 15 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro d...