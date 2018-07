Economia Goiás passa por mudança de perfil no emprego formal Mesmo com situação privilegiada em relação ao País, Estado ainda reverte cenário de crise; qualificação maior é requisito fundamental

Goiás é destaque nacional quando o assunto é emprego. Na diferença entre admissões e desligamentos em junho, o Estado foi o quarto com o melhor saldo (2173 vagas) conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado pelo Ministério do Trabalho na última sexta-feira (20). Mas o mercado local passa por mudanças. O perfil não é mais essencialmente a...