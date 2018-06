Economia Goiás está entre os 6 estados que mais criaram emprego em 2018; cidade do interior lidera ranking Estado encerrou o mês de maio com a abertura de 1.111 vagas de emprego formal, totalizando 29.220 novos postos em 2018

O Estado de Goiás encerrou o mês de maio com a abertura de 1.111 vagas de emprego formal, totalizando 29.220 novos postos em 2018, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira (20), pelo Ministério do Trabalho. Em todo o país o número de postos de trabalho com carteira assinada foi de 33.659, número inferior a...