Economia Goiás avança para a 10ª posição no ranking de competitividade entre os Estados Na comparação com as demais Unidades Federativas, o Estado pulou três posições de um ano para o outro, mas ocupa a mesma colocação de 2015

O Ranking de Competitividade dos Estados, divulgado nesta sexta-feira (14), mostra que Goiás avançou três lugares e passou a ocupar a 10º posição em 2018, na comparação com as demais Unidades Federativas. Essa é a mesma colocação que o Estado ocupava em 2015. O estudo é elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) em parceria com a Tendências Consultoria Integrada e...