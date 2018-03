GO é 8º na média de renda per capita

O rendimento domiciliar per capita de Goiás em 2017 ficou em R$ 1.277. É a oitava maior média do País, acima da nacional, que atingiu R$ 1.268. Os dados Pnad Contínua e foram divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A renda per capita mais alta foi registrada no Distrito Federal, R$ 2.548 - quase o dobro da média nacional. Já a média m...