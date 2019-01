Economia Ghosn tem febre alta na prisão e família pedirá ajuda ao Itamaraty De acordo com advogado brasileiro do executivo, caso agora é uma questão humanitária e viola garantias básicas

Preso desde novembro no Japão, o ex-presidente da Nissan Carlos Ghosn está completamente isolado no centro de detenção de Tóquio. Segundo a imprensa japonesa, o executivo, que não tem acesso aos familiares e só se comunica com o exterior por meio de um advogado japonês, estava com febre alta, o que obrigou a suspensão de um interrogatório. De acordo com o advoga...