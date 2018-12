Economia Ghosn é indiciado por fraudar declaração de renda na Nissan Promotoria alega que brasileiro recebeu salários totalizando cerca de US$ 89 milhões num período de cinco anos fiscais, mas teria declarado apenas metade desse valor

Promotores em Tóquio indiciaram nesta segunda-feira (10) o executivo brasileiro Carlos Ghosn por ter supostamente fraudado sua declaração de renda quando era presidente do conselho administrativo da montadora Nissan, segundo a mídia japonesa. Ghosn foi afastado do cargo no mês passado, após uma investigação interna da Nissan apontar irregularidades. Um ex-diretor da Nis...