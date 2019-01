Economia Gestora do HMI, Huapa e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes abre mais de 300 vagas de emprego Carga horária varia entre 12h e 44h semanais e salário pode chegar a R$ 13,6 mil; confira os cargos

Um processo seletivo foi aberto pela Organização Social Instituto de Gestão e Humanização (IGH) para preencher 323 vagas nos Hospital Estadual Materno-Infantil Dr Jurandir do Nascimento (HMI), do Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia Dr Cairo Louzada (Huapa) e do Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (HEMNSL). A OS é a responsável p...