Economia Geração eólica bateu novo recorde horário no domingo (19), diz Abeeólica Segundo a entidade, no período de 8h às 10h, a geração eólica atendeu a praticamente 100% da demanda do Nordeste

A geração eólica bateu um novo recorde horário no domingo, 19, alcançando a máxima diária de 8.247 MW às 9h28, permitindo que a fonte atendesse 98% da demanda do Nordeste, segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), compilados pela Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica). Segundo a entidade, no período de 8h às 10h, a geração eólica atendeu a...