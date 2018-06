Economia Geração eólica bate recorde com média diária de 6.475 MW, diz ONS O último recorde de geração média diária tinha ocorrido no dia 14 de setembro de 2017, quando foram produzidos 6.413 MW médios

A geração eólica bateu recorde no último sábado, 23, no Nordeste, atingindo 6.475 megawatts médios ou 70% da carga de energia elétrica deste subsistema, informou o Operador Nacional do Sistema (ONS) nesta segunda-feira. O último recorde de geração média diária tinha ocorrido no dia 14 de setembro de 2017, quando foram produzidos 6.413 MW médios. O pico da geração ...