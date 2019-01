Economia General Silva e Luna é escolhido para dirigir usina de Itaipu O último militar a assumir a Itaipu foi Ney Braga entre os anos de 1985 e 1990

Mais um general vai ocupar um cargo estratégico no governo Jair Bolsonaro. Ministro da Defesa da gestão de Michel Temer, Joaquim Silva e Luna foi escolhido para ocupar a direção-geral da Itaipu Binacional, usina hidrelétrica que pertence ao Brasil e ao Paraguai. A nomeação do general Silva e Luna foi confirmada por fontes do Palácio do Planalto e do Ministério de Minas e...