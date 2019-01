Economia General Antônio Leite dos Santos Filho é nomeado diretor-geral do Dnit Outros três diretores do Dnit também já foram definidos. Ao todo, a diretoria colegiada do Dnit é composta por sete diretores, incluindo o diretor-geral

O presidente Jair Bolsonaro nomeou o general Antônio Leite dos Santos Filho para exercer o cargo de diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), autarquia federal vinculada ao Ministério da Infraestrutura, comandado pelo ministro Tarcísio de Freitas. O decreto com a nomeação está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 1...