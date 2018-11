Economia Genéricos e similares representam 65% do mercado nacional, diz Anvisa Esses tipos de remédios também representaram um terço do faturamento global do setor, chegando a R$ 23,5 bilhões em produtos comercializados

Medicamentos genéricos e similares foram os campeões de vendas de remédios no Brasil em 2017, segundo dados divulgados hoje (26) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os produtos, de acordo com o levantamento, alcançaram a marca de 2,9 bilhões de embalagens comercializadas no ano passado – 65% do total de caixas de medicamentos vendidas no país (4,4 b...