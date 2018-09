Economia Gastos com viagens ao exterior caem quase 21% em agosto "Ficou mais barato para o estrangeiro vir para o Brasil e ficou mais caro para o brasileiro gastar no exterior”, disse o chefe do Departamento de Estatísticas do BC

Com o dólar mais caro, os gastos de brasileiros em viagens ao exterior estão em desaceleração. Em agosto, essas despesas chegaram a US$ 1,382 bilhão, com redução de 20,8% em relação a agosto de 2017 (US$ 1,745 bilhão), informou hoje (24), em Brasília, o Banco Central (BC). No resultado acumulado de janeiro a agosto, os gastos somaram US$ 12,686 bilhões, com cresci...